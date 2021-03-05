Фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія» у Києві скасували через погодні умови

Організатори повідомляють, що фестиваль відбудеться в найближчу можливу суботу

Фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія», який мав відбутися в суботу, 6 березня, в Києві на ВДНГ перенесли через несприятливі погодні умови.

Нова запланована дата і час фестивалю – 13 березня з 13:00 до 16:00. Про це інформують організатори заходу.

Повітроплавання сильно залежить погодних умов, а саме від швидкості поривів вітру. Метеорологи прогнозують, що в найближчу суботу пориви сягатимуть 10 м/с замість допустимих для роботи аеростатів 4 м/с. Організатори повідомляють, що фестиваль відбудеться в найближчу можливу суботу зі сприятливими погодними умовами та закликають учасників зберігати всі придбані квитки – вони будуть діяти до 31.01.2022.

Раніше фестиваль «Монгольф'єрія» відбувся 20 лютого. У ньому взяли участь 18 повітряних куль.

Нагадаємо, що 8 березня у Києві на Михайлівській площі о 13.00 буде проходити Марш жінок 2021. Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя».

У той же день, 8 березня на Михайлівську площу прийдуть учасники консервативного руху «Традиція і порядок», з власною акцією під назвою «Операція з порятунку феміністок», завдання якої цьогоріч, знайти чоловіконенависницям гарного хлопця.