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    Фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія» у Києві скасували через погодні умови

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    Фестиваль повітряних куль&nbsp;&laquo;Монгольф'єрія&raquo; який проходив в лютому - Фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія» у Києві скасували через погодні умови
    Фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія» який проходив в лютому
    Фото з відкритих джерел

    Організатори повідомляють, що фестиваль відбудеться в найближчу можливу суботу

    Фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія», який мав відбутися в суботу, 6 березня, в Києві на ВДНГ перенесли через несприятливі погодні умови.

    Нова запланована дата і час фестивалю – 13 березня з 13:00 до 16:00. Про це інформують організатори заходу.

    Повітроплавання сильно залежить погодних умов, а саме від швидкості поривів вітру. Метеорологи прогнозують, що в найближчу суботу пориви сягатимуть 10 м/с замість допустимих для роботи аеростатів 4 м/с. Організатори повідомляють, що фестиваль відбудеться в найближчу можливу суботу зі сприятливими погодними умовами та закликають учасників зберігати всі придбані квитки – вони будуть діяти до 31.01.2022.

    Раніше фестиваль «Монгольф'єрія» відбувся 20 лютого. У ньому взяли участь 18 повітряних куль.

    Нагадаємо, що 8 березня у Києві на Михайлівській площі о 13.00 буде проходити Марш жінок 2021. Гасло цьогорічного заходу – «У пандемії жіноче обличчя».

    У той же день, 8 березня на Михайлівську площу прийдуть учасники консервативного руху «Традиція і порядок», з власною акцією під назвою «Операція з порятунку феміністок», завдання якої цьогоріч, знайти чоловіконенависницям гарного хлопця.

    Теги: Київ фестиваль кияни
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