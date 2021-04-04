В Єгипті влаштували феєричне шоу мумій

Мумії будуть зберігатися в Музеї єгипетської цивілізації

Організатори дійства залучили спеціальні колісниці, на які поставили саркофаги з реліквіями

«Золотий парад фараонів», для якого відібрали 22 мумій, пройшов на центральних вулицях Каїра. Про це повідомляє Euronews.

22 мумії фараонів, які до цього зберігалися в Єгипетському національному музеї, в суботу, 3 квітня, перевезли на нове місце.

Для видовищності заходу організатори залучили спеціальні колісниці, на які поставили саркофаги з реліквіями, і вони пройшли від площі Тахрір по набережній Нілу.

Відомо, що поліцейським довелося перекрити рух транспорту на деяких вулицях, щоб убезпечити місцеве населення. Тепер мумії 18 фараонів і чотирьох цариць будуть зберігатися в новому Музеї єгипетської цивілізації, який був створений за сприяння ЮНЕСКО.

Нові експонати в музеї будуть доступні для відвідувачів з 18 квітня.

Додамо, що раніше йшлося про те, що з нагоди проведення «Золотого параду фараонів» з Єгипетського музею Каїра планують вивезти 22 мумії.