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    В Єгипті влаштували феєричне шоу мумій

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    Мумії будуть зберігатися в Музеї єгипетської цивілізації - В Єгипті влаштували феєричне шоу мумій
    Мумії будуть зберігатися в Музеї єгипетської цивілізації
    Фото з відкритих джерел

    Організатори дійства залучили спеціальні колісниці, на які поставили саркофаги з реліквіями

    «Золотий парад фараонів», для якого відібрали 22 мумій, пройшов на центральних вулицях Каїра. Про це повідомляє Euronews.

    22 мумії фараонів, які до цього зберігалися в Єгипетському національному музеї, в суботу, 3 квітня, перевезли на нове місце.

    Для видовищності заходу організатори залучили спеціальні колісниці, на які поставили саркофаги з реліквіями, і вони пройшли від площі Тахрір по набережній Нілу.

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    В Єгипті влаштували феєричне шоу мумій

    Відомо, що поліцейським довелося перекрити рух транспорту на деяких вулицях, щоб убезпечити місцеве населення. Тепер мумії 18 фараонів і чотирьох цариць будуть зберігатися в новому Музеї єгипетської цивілізації, який був створений за сприяння ЮНЕСКО.

    Нові експонати в музеї будуть доступні для відвідувачів з 18 квітня.

    Додамо, що раніше йшлося про те, що з нагоди проведення «Золотого параду фараонів» з Єгипетського музею Каїра планують вивезти 22 мумії.

    Теги: Єгипет парад фестиваль
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