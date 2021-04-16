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    «Книжковий арсенал» змінив дати фестивалю через продовження локдауну

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    Фестиваль передбачає послотну відвідуваність &ndash; купити квиток можна буде лише на певний слот і зайти в Арсенал у певний час - «Книжковий арсенал» змінив дати фестивалю через продовження локдауну
    Фестиваль передбачає послотну відвідуваність – купити квиток можна буде лише на певний слот і зайти в Арсенал у певний час
    Архівне фото: Книжковий арсенал, Facebook

    Фестиваль збереже свій гібридний формат

    Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» перенесли на 23-27 червня. Організатори пояснюють це тривалим зростанням кількості хворих на Covid-19 у Києві та продовження локдауну.

    «Вчора (14 квітня, ред) було подовжено локдаун і ми розуміємо, що дата його закінчення може виявитись неостаточною – ситуація з ковідом загрозлива. Планувати таку велику подію при такій несталості неможливо. Ми розуміємо, що у нас є два варіанти – вже зараз скасувати Книжковий Арсенал цього року наживо або зробити спробу врятувати фестиваль. Ми обираємо другий пункт– заявила директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

    Зазначається, що фестиваль збереже свій гібридний формат: книжковий ярмарок, події кураторських програм, нагородження переможців конкурсів «Найкращий книжковий дизайн» та «Антитвір» відбудуться наживо в Мистецькому арсеналі.

    Частина з цих подій складе онлайн-програму фестивалю – її можна буде подивитися у будь-якому куточку світу.

    Квитки на Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» продаватимуться виключно онлайн. Фестиваль передбачає послотну відвідуваність – купити квиток можна буде лише на певний слот і зайти в Арсенал у певний час. Це допоможе уникнути черг і небезпечного скупчення людей.

    Про старт продажу квитків, а також програму Х Книжкового Арсеналу буде оголошено додатково.

    Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» засновано і проводиться Мистецьким арсеналом з 2011 року. Щороку він збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів.

    Теги: Київ книги Мистецький Арсенал культура ярмарок фестиваль карантин
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