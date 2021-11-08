Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)

У результаті ДТП постраждав водій автомобіля

7 листопада на перетині вулиць Шолуденка та Ватутіна у Вишгороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda Fabia рухався вулицею Шолуденка у напрямку вулиці Набережної. Водій автівки, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів у кювет.

27-річного водія госпіталізовано з численними травмами та забоями.

Встановлено, що житель Києва працює у службі таксі, а автівка знаходилася в оренді.

На місці працювали правоохоронці, які встановлювали обставини та причини ДТП.

Як повідомлялося, 5 листопада у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та автомобіля Volkswagen.