  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль у кюветі перекинувся - Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)
    Автомобіль у кюветі перекинувся
    Фото: Нацполіція

    У результаті ДТП постраждав водій автомобіля

    7 листопада на перетині вулиць Шолуденка та Ватутіна у Вишгороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, автомобіль Skoda Fabia рухався вулицею Шолуденка у напрямку вулиці Набережної. Водій автівки, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів у кювет.

    27-річного водія госпіталізовано з численними травмами та забоями.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)
    Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)
    Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)
    Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)

    Встановлено, що житель Києва працює у службі таксі, а автівка знаходилася в оренді.

    На місці працювали правоохоронці, які встановлювали обставини та причини ДТП.

    Як повідомлялося, 5 листопада у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та автомобіля Volkswagen.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом таксист злетів з дороги в обрив (фото)