У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)

КамАЗ котився, поки не врізався в будинок

Водій вантажівки забув поставити авто на ручні гальма

У понеділок, 8 листопада, на проспекті Науки, 33 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водій КамАЗа зупинився, щоб купити цигарок, але забув поставити автомобіль на ручні гальма.

Вантажівка покотилася вниз близько 70 м, протаранила припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ і в’їхала у стіну житлового будинку.

Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомлялося, 8 листопада ввечері в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Там збили поліцейського, який оформлював ДТП.