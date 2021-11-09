  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    КамАЗ котився, поки не врізався в будинок - У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)
    КамАЗ котився, поки не врізався в будинок
    фото: скріншот із відео

    Водій вантажівки забув поставити авто на ручні гальма

    У понеділок, 8 листопада, на проспекті Науки, 33 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій КамАЗа зупинився, щоб купити цигарок, але забув поставити автомобіль на ручні гальма.

    Вантажівка покотилася вниз близько 70 м, протаранила припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ і в’їхала у стіну житлового будинку.

    Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)
    У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)
    У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)
    У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика

    Як повідомлялося, 8 листопада ввечері в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Там збили поліцейського, який оформлював ДТП.

    Теги: ДТП Київ вантажівки автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві КамАЗ без водія зім’яв легковик і врізався в будинок (фото, відео)