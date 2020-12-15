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    У Києві транспортний колапс: правий берег стоїть у великому заторі (карта)

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    Рух серйозно ускладнено на всіх магістралях столиці - У Києві транспортний колапс: правий берег стоїть у великому заторі (карта)
    Рух серйозно ускладнено на всіх магістралях столиці
    Фото з відкритих джерел

    Аварія на Шулявському мосту та перекриття центру Києва спричинили серйозні затори

    Станом на 17:45 15 грудня на столичних дорогах утворилися максимальні затори через перекриття вулиць учасниками акції протесту в центрі Києва та у зв’язку з обмеженням руху Шулявським шляхопроводом. Про це свідчать дані Google Maps.

    Так, перекрита вулиця Михайла Грушевського і вулиця Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

    Стоїть транспорт на усіх прилеглих до Хрещатика вулицях.

    Серйозно ускладнено рух на бульварі Тараса Шевченка, Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки.

    Затор на вулиці Гетьмана, проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе.

    Тягнучки з’являються на мостах у напрямку лівого берега.


    Дані Google Maps станом на 17:45

    Дані Google Maps станом на 17:45

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. 

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Станом на 15:00 в центрі Києва утворилися серйозні затори.

    Теги: Київ дороги протести у Києві транспорт Шулявський міст
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