Мітингувальники заблокували урядовий квартал: рух в центрі паралізовано (фото, відео)

Підприємці зібралися на акцію протесту під Верховною Радою

Правоохоронці стягнули в урядовий квартал додаткові сили

Сьогодні, 15 грудня, підприємці знову заблокували урядовий квартал.

Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.

Учасники протесту вимагають ухвалення законопроєкту про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилили заходи безпеки в урядовому кварталі.

Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь яких правопорушень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці попереджають, що у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці.

Наразі у центрі Києва спостерігаються максимальні затори. Зокрема, серйозно ускладнено рух на вулицях Інститутській, Шовковичній, Грушевській, Кріпосному провулку, Петрівській алеї та ін.

Поліція закликає водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації.

Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4439-д, яким відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів.