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    Мітингувальники заблокували урядовий квартал: рух в центрі паралізовано (фото, відео)

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    Підприємці зібралися на акцію протесту під Верховною Радою - Мітингувальники заблокували урядовий квартал: рух в центрі паралізовано (фото, відео)
    Підприємці зібралися на акцію протесту під Верховною Радою

    Правоохоронці стягнули в урядовий квартал додаткові сили

    Сьогодні, 15 грудня, підприємці знову заблокували урядовий квартал.

    Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Учасники протесту вимагають ухвалення законопроєкту про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу.

     

    Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилили заходи безпеки в урядовому кварталі.

    Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь яких правопорушень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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    Мітингувальники заблокували урядовий квартал: рух в центрі паралізовано (фото, відео)
    Мітингувальники заблокували урядовий квартал: рух в центрі паралізовано (фото, відео)

    Правоохоронці попереджають, що у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці.

    Наразі у центрі Києва спостерігаються максимальні затори. Зокрема, серйозно ускладнено рух на вулицях Інститутській, Шовковичній, Грушевській, Кріпосному провулку, Петрівській алеї та ін.

    Поліція закликає водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації.

    Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4439-д, яким відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. 

     

    Теги: Національна поліція України Верховна Рада Київ бізнес протести у Києві
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