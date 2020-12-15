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    Протестувальники окупували Майдан. Що відбувається в центрі Києва (фото, відео)

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    На Майдані Незалежності кілька тисяч протестувальників - Протестувальники окупували Майдан. Що відбувається в центрі Києва (фото, відео)
    На Майдані Незалежності кілька тисяч протестувальників
    Фото: Нацполіція

    На Майдані сталися сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями

    У Києві кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком.

    Протестувальники намагалися встановити військові намети на Майдані Незалежності. Проте, їм завадили правоохоронці.

    Сталися сутички між мітингувальниками та поліцейськими.

    Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

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    Поліція повідомляє, що правоохоронці проводять з учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності.

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    Протестувальники окупували Майдан. Що відбувається в центрі Києва (фото, відео)
    Протестувальники окупували Майдан. Що відбувається в центрі Києва (фото, відео)
    Протестувальники окупували Майдан. Що відбувається в центрі Києва (фото, відео)

    Зокрема, поліцейські роз’яснюють норми чинного законодавства для попередження порушень правопорядку.

    Столична поліція заявила, що правоохоронці у межах компетенції та службових повноважень миттєво реагуватимуть на будь-які протиправні дії, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Теги: Національна поліція України Київ бізнес протести у Києві
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