Затори скували центр Києва (карта)

У столиці спостерігаються максимальні затори на дорогах

Через протести в центрі Києва не проїхати

Станом на 15:00 15 грудня в центрі Києва утворилися серйозні затори через перекриття вулиць учасниками акції протесту. Про це свідчать дані Google Maps.

Наразі у столиці перекрита вулиця Михайла Грушевського і Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Стоїть транспорт на вулицях Михайлівській, Софіївській, Костьольній. Затор на Володимирському проїзді, вулиці Володимирській, вул. Богдана Хмельницького, вул. Пушкінській.

Ускладнено рух на бульварі Тараса Шевченка, Бессарабській площі, вул. Басейній та ін.

Дані Google Maps станом на 15:00

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.