У Києві триває фотовиставка мандрівника, який в інвалідному візку об’їздив пів світу

Микола Подрезан під час подорожей вивчає інфраструктуру для людей з інвалідністю та посилює позитивний імідж України

Національна спілка журналістів України до 30-річчя Незалежності України презентувала фотовиставку мандрівника Миколи Подрезана, який багато років подорожує на інвалідному візку. Фотовиставка називається «Планета Земля – погляд з інвалідного візка», і до неї ввійшли декілька робіт мандрівника з його подорожей по світу за останні десять років. Мета цього проєкту — показати життя за кордоном людей з інвалідністю і привернути увагу до потреби доступної інфраструктури для них.

1991 році киянин Микола Подрезан потрапив в аварію в Естонії та серйозно травмував хребет. З того часу він пристосувався жити в інвалідному візку, зокрема, – мандрувати. І до своїх 68 років він об’їздив 70 країн, з яких 63 – побачив в інвалідному візку.

«Травма хребта забрала у мене можливість ходити, але я їжджу швидше, ніж ви ходите!» – жартує мандрівник.

«Вечірньому Києву» Микола Подрезан розповів, що під час подорожей вивчає тамтешню інфраструктуру для людей з інвалідністю.

«Своїм прикладом я вивчаю практичну інклюзію, бо люблю музеї, архітектуру, меморіальні комплекси тощо. Тобто я їжджу вивчати місцевість та разом із тим спостерігаю, як за кордоном облаштовують комфорт людям з інвалідністю», – каже він.

Мандрівник також додає, що комфортно живеться там, де у суспільстві головним є права людини. Як приклад називає країни Європи, Америку, а також Австралію, Нову Зеландію та Японію.

«У цих країнах неможливо припаркувати авто на інвалідне місце, бо штраф – тисячі євро. Тобто там створили такі умови, що їх невигідно порушувати», – розповів Подрезан.

Подорожує чоловік разом із дружиною Наталією. Під час поїздок вони зустрічаються з українською діаспорою, представниками закордонних інвалідних, соціальних та культурних організацій.

Подрезан також вважає своїм громадянським обов’язком посилювати, мандруючи різними світами, позитивний імідж України, розповідати людям за кордоном про культуру й історію, сьогодення рідної країни, миролюбність і силу українців.

«Ми завжди вдягнені у вишиванки. Для нашої родини важливо розповідати про українську культури та пишатися нею. У Новій Зеландії, до прикладу, мою дружину Наталю зупинили на вулиці та запропонували купити вишиванку — от наскільки подобається вона іноземцям!» – розповідає мандрівник.

Національна спілка журналістів України вручила Подрезану посвідчення журналіста

На завершення чоловік розповів про найважливіший девіз свого життя. «Я стажувався та вивчав сучасний досвід реабілітації та з різних питань соціальної роботи в Британії, США, Нідерландах, Німеччині тощо. І вивів один із найважливіших девізів мого життя: «Головне у людини не те, яку частину здоров’я вона загубила, а те, як вона використовує ту частину здоров’я, яка в неї залишилася», – каже він.

Подрезан впевнений, що Україна стане справді частиною Європи тільки тоді, коли в країні будуть повноцінно та комфортно відчувати себе люди непростої долі — особи з інвалідністю.