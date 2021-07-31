Чорногорія почала вимагати Covid-сертифікат для доступу у ресторани

З 30 липня і щонайменше до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідання ресторанів і барів у приміщенні

Covid-сертифікат може підтверджувати повне щеплення від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест

Чорногорія запровадила вимогу Covid-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом.

Про це повідомляє «Балканський оглядач».

Починаючи з 30 липня і щонайменше до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідання ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів та будь-яких спортивних заходів.

Крім того, сертифікат стає обов’язковим для всіх працівників ресторанів і барів.

C-сертифікат може підтверджувати повне щеплення від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, не давніший 72 годин чи антиген-тест, не давніший 48 годин, або ж перенесену хворобу, за умови, що позитивний тест був отриманий не менше ніж 14 і не більше 180 днів тому.

Контроль буде здійснюватися за допомогою смартфону, який зчитуватиме QR-код з Covid-сертифікату. На вході у заклади потрібно буде показувати посвідчення особи.

На неповнолітніх ці вимоги поширюються тільки для відвідання дискотек або спортивних закладів.

Масові зібрання та фестивалі переносяться на період після 20 серпня.

Як наголосили в Інституті громадського здоров’я, обмеження були прийняті з огляду на те, що найбільше сприяють поширенню коронавірусу масові скупчення невакцинованої молоді. Спершу дискотеки та нічні клуби зовсім закрили до набрання чинності новими правилами.

Ці правила стосуються у тому числі туристів.

Міністерство охорони здоров’я Чорногорії раніше повідомляло, що на території країни діють цифровий Covid-сертифікат ЄС та інших країн, які мають QR-код. Туристи, які мають сертифікат про вакцинацію без QR -коду, можуть верифікувати документ в будь -якому закладі охорони здоров’я, і він буде дійсним протягом всього часу перебування у Чорногорії.

Нагадаємо, 27 липня Іспанія відкрилась для українських туристів. Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Напередодні влада Люксембургу дозволила в’їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест.

Як повідомлялося раніше, із 18 липня громадяни України можуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.