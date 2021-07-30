Космічний туризм виявився шкідливим для планети

Вчених турбує нанесення довгострокової шкоди верхнім шарам атмосфери, вплив на які недостатньо вивчено

Вчені з різних країн попереджають, що розвага для мільярдерів, яка набирає популярність, може виявитися шкідливим для планети. Дані декількох досліджень, присвячених впливу космічного туризму на атмосферу, призводить Business Insider.

Поки що про загальний вуглецевий слід нових польотів відомо мало, і думки експертів розходяться.

Наприклад, головний радник NASA з клімату Гевін Шмідт повідомляє, що викиди від одного польоту незначні в порівнянні з комерційною авіацією і іншою людською діяльністю.

З ним не згоден французький астрофізик Роланд Лехук – в своєму аналізі він з'ясував, що слід від польоту Virgin Galactic Річарда Бренсона дорівнює кругосвітній подорожі на легковому автомобілі.

Однак більше вчених турбує нанесення довгострокової шкоди – одна тільки Virgin Galactic збирається здійснювати щорічно 400 туристичних польотів і потенційно може зруйнувати верхні шари атмосфери, вплив на які недостатньо вивчено.

Професор фізичної географії в Університетському коледжі Лондона Елоїза Маре зазначила, що вплив на навколишнє середовище може залежати від типу палива, яким заправляють космічні кораблі – у ракет Blue Origin, Virgin Galactic і Space X воно відрізняється. Проте, на думку вченого, всі з них можуть виділяти руйнуючі парникові гази в процесі горіння.

Хоча кількість комерційних польотів в космос невелика в порівнянні з авіацією, вони потенційно більш небезпечні для планети – на одного пасажира припадає в багато разів більше викидів. Наприклад, при авіаперельоті на людину припадає від однієї до трьох тонн вуглекислого газу, в той час як на кожного члена екіпажу ракети (в якому всього чотири-шість чоловік) – від 200 до 300 тонн.

Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.

Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.