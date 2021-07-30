Одесит планує встановити світовий рекорд на морському велосипеді (фото)

Чоловік хоче збирати океанічне сміття та показувати все на камеру, щоб люди бачили, що відбувається з довкіллям

Мандрівник Руслан Верин, що родом з Одеси, готується встановити світовий рекорд, перетнувши Атлантичний океан на морському велосипеді. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Я хочу встановити рекорд Гіннесса і рекорд України! Це буде подорож на чотири-п'ять місяців (залежить від вітрів, течій, штормів), де наявний супутниковий зв’язок, сонячні панелі, опріснювач води, риба, запаси субліматів і відеокамера», – написав Руслан.

Чоловік хоче збирати океанічне сміття та показувати все на камеру, щоб люди бачили, що відбувається з довкіллям.

«Для мене дуже важливо брати участь у питаннях захисту навколишнього середовища. Питання забруднення океанів обране ООН як одне із чотирнадцяти глобальних питань 21 століття. Зібране сміття наочно має продемонструвати, які справи в океані», – написав Руслан.

Цікаво, що Руслан Верин став першим мандрівником, який дістався до вулкана в Болівії на велосипеді в 2020 році. Одесит відомий своїми подорожами.

Додамо, що Костянтин Люрек встановив два національні рекорди України за мандрівки під час пандемії.

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