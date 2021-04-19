У Києві у водія стався інсульт під час керування автівкою (фото)

Першу допомогу водієві надавали патрульні

Днями на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва у водія автомобіля під час керування стався інсульт. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні звернули увагу на автомобіль Renault, який стояв на подвійний суцільний лінії.

Інспектори підійшли дізнатися у водія причину такої зупинки. Майже одразу вони помітили у чоловіка за кермом ознаки інсульту.

Патрульні негайно викликали на місце медиків та додатковий екіпаж.

До приїзду бригади швидкої потерпілому надавали допомогу. Про подію інспектори повідомили рідних чоловіка.

Автомобіль Renault патрульні відштовхали з проїжджої частини, а після передали знайомому чоловіка, який також прибув на місце події.

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся