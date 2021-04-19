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    У Києві у водія стався інсульт під час керування автівкою (фото)

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    Медики швидкої допомоги госпіталізували водія - У Києві у водія стався інсульт під час керування автівкою (фото)
    Медики швидкої допомоги госпіталізували водія
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Першу допомогу водієві надавали патрульні

    Днями на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва у водія автомобіля під час керування стався інсульт. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульні звернули увагу на автомобіль Renault, який стояв на подвійний суцільний лінії.

    Інспектори підійшли дізнатися у водія причину такої зупинки. Майже одразу вони помітили у чоловіка за кермом ознаки інсульту.

    Патрульні негайно викликали на місце медиків та додатковий екіпаж.

    До приїзду бригади швидкої потерпілому надавали допомогу. Про подію інспектори повідомили рідних чоловіка.

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    У Києві у водія стався інсульт під час керування автівкою (фото)
    У Києві у водія стався інсульт під час керування автівкою (фото)

    Автомобіль Renault патрульні відштовхали з проїжджої частини, а після передали знайомому чоловіка, який також прибув на місце події.

    Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся

    Теги: Київ водій автомобіль поліція інсульт
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