У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)

На місці ДТП працювали рятувальники

У неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За даними dtp.kiev.ua, в результаті удару одна машина загорілася, а друга в'їхала у відділ продажів ЖК Crystal Park.

У результаті аварії є постраждалі. На місці ДТП працювали лікарі, рятувальники ДСНС та правоохоронці.

Інформація про причини аварії та потерпілих уточнюється.