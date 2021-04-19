  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від удару одна автівка загорілась - У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    Від удару одна автівка загорілась
    Фото: dtp.kiev.ua

    На місці ДТП працювали рятувальники

    У неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними dtp.kiev.ua, в результаті удару одна машина загорілася, а друга в'їхала у відділ продажів ЖК Crystal Park.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
    У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)

    У результаті аварії є постраждалі. На місці ДТП працювали лікарі, рятувальники ДСНС та правоохоронці.

    Інформація про причини аварії та потерпілих уточнюється.

    Теги: ДТП Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies