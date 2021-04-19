У Києві сталася серйозна ДТП: одна автівка загорілась (фото, відео)
Від удару одна автівка загорілась
Фото: dtp.kiev.ua
На місці ДТП працювали рятувальники
У неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За даними dtp.kiev.ua, в результаті удару одна машина загорілася, а друга в'їхала у відділ продажів ЖК Crystal Park.
У результаті аварії є постраждалі. На місці ДТП працювали лікарі, рятувальники ДСНС та правоохоронці.
Інформація про причини аварії та потерпілих уточнюється.