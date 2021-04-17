У Києві через труси оштрафували вигадливого водія мотоцикла (фото)

Водій запевняв патрульних, що не знає, як жіночі труси з’явилися на номері

Патрульна поліція Києва оштрафувала водія мотоцикла на 850 гривень за інтимний предмет гардероба

У Києві мотоцикліст закрив державний номер свого транспортного засобу жіночими трусами за що був оштрафований на 850 гривень. Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

«Патрульні майже щодня виявляють водіїв, які приховують свій номерний знак на авто: зафарбовують, клеять плівки та інші речі. Мотоцикліст, якого помітили інспектори на вулиці Олени Теліги, все ж зумів здивувати правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

Табличку з номерним знаком мотоцикла закривала жіноча білизна. Чоловік запевняв патрульних, що не знає, як цей інтимний предмет гардероба виявився на номері та висловив припущення, що труси «надуло вітром».

Незважаючи на такі пояснення, водієві не повірили і оштрафували на 850 гривень.

«Уникнути відповідальності водієві не вдалося, патрульні винесли водію постанову за ч. 6 ст. 121 (Управління водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів) КУпАП. Зараз санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві показали «розумні» паркомати, які вміють розпізнавати номерні знаки.