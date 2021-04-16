Смертельна ДТП на Хрещатику: водій Land Rover постане перед судом

Столичні правоохоронці скерували в суд справу про резонансну ДТП

Столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який 30 жовтня 2020 року скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели ряд експертиз та довели причетність 66-річного водія до скоєння смертельної автопригоди. Правопорушника затримали на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі зібрали необхідну доказову базу і оголосили чоловіку підозру. У подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням спеціального браслету.

Наразі слідчі столичного главку завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.

За скоєне водію загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

Згодом зясувалося, що вчинив страшну ДТП у центрі Києва Юрій Назаренко, 1954 року народження. Він у 2007 році працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії.

Крім цього займав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, яке на той період активно розвивалося і займалося наповненням єдиної бази даних про учасників ринку цінних паперів.

Також посадовець координував роботу підприємств в структурі Комісії та питання їх бюджету.

З відкритих даних випливає, що в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.