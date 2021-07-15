У Києві в будинок увірвався озброєний чоловік і погрожував охоронцю (відео)

Правоохоронці затримали нападника

Днями в один із будинків на проспекті Валерія Лобановського увірвався чоловік, озброєний ножем, і погрожував охоронцю. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Правоохоронці оприлюднили кадри з камери відоеспостереження.

Зі слів охоронця, незнайомець погрожував йому з невідомих причин та перебував під дією алкоголю.

Поліцейські, які прибули на виклик, затримали чоловіка біля будинку. Під час затримання у нього з кишені випав ніж. Чоловік з явними ознаками сп'яніння не зміг пояснити інспекторам своєї поведінки.

Для надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Як повідомлялося, на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав з кишені розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

Нещодавно у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік схопив ніж та почав бити 61-річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці.