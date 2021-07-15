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    У Києві в будинок увірвався озброєний чоловік і погрожував охоронцю (відео)

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    Патрульні затримали чоловіка біля будинку - У Києві в будинок увірвався озброєний чоловік і погрожував охоронцю (відео)
    Патрульні затримали чоловіка біля будинку
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Правоохоронці затримали нападника

    Днями в один із будинків на проспекті Валерія Лобановського увірвався чоловік, озброєний ножем, і погрожував охоронцю. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Правоохоронці оприлюднили кадри з камери відоеспостереження.

    Зі слів охоронця, незнайомець погрожував йому з невідомих причин та перебував під дією алкоголю.

    Поліцейські, які прибули на виклик, затримали чоловіка біля будинку. Під час затримання у нього з кишені випав ніж. Чоловік з явними ознаками сп'яніння не зміг пояснити інспекторам своєї поведінки.

    Для надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

    Як повідомлялося, на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав з кишені розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

    Нещодавно у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік схопив ніж та почав бити 61-річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад алкогольне сп'яніння
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    У Києві в будинок увірвався озброєний чоловік і погрожував охоронцю (відео)