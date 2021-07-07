Стрілянина у Києві. МВС повідомило про стан пораненого полісмена

Лікарі проводять операцію на руці полісмена

Полісмена, в якого сьогодні стріляли у Голосіївському районі Києва, отримав серйозне поранення руки. У поліцейського стріляли картеччю з мисливської рушниці через двері квартири. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами представника МВС, зараз лікарі проводять операцію на руці поліцейського, збираючи кістки його кисті до купи.

«Вони кажуть що якщо не буде ускладнень та нагноєнь, то є шанс, що через півроку пальці знову будуть працювати», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі столиці, поранивши полісмена та цивільного. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

«Голосіївського стрілка» затримали спецпризначенці.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

За попередніми даними, чоловік стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.