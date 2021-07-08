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    У столичному супермаркеті конфлікт покупців закінчився різаниною (фото)

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    Потерпілого медики госпіталізували, а правопорушника затримали&nbsp;полісмени - У столичному супермаркеті конфлікт покупців закінчився різаниною (фото)
    Потерпілого медики госпіталізували, а правопорушника затримали полісмени
    Фото: Нацполіція

    Між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт

    У Києві під час конфлікту в супермаркеті постраждав чоловік. Його поранили розкладним ножем у живіт. Про це повідомляє поліція Києва.

    За даними поліції, на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав з карману розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

    Правопорушником виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців
    Правопорушником виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців

    Свідки події викликали бригаду швидкої допомоги, яка забрала потерпілого в лікарню.

    Поліцейські затримали правопорушника, ним виявився 23-річний киянин. Затриманий і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців, а тепер може на 8 років сісти у в'язницю.

    Нагадаємо також, що у Києві судитимуть іноземця, який убив чоловіка в підземці на Майдані.

    Нещодавно у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік схопив ніж та почав бити 61-річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці.

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    Теги: Київ напад поліція чоловік магазин
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    У столичному супермаркеті конфлікт покупців закінчився різаниною (фото)