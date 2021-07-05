У Дніпрі чоловік побив дружину та покусав полісмена (відео)

Патрульні вилучили у гармидерника три ножі

Цієї ночі у Дніпрі чоловік побив жінку, яка тримала в руках немовля. Потім він кидався на поліцію з ножем. Коли не вдалося нікого порізати, вкусив патрульного.

Інцидент трапився поряд із 31 будинком проспекту Героїв вночі 5 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео затримання зловмисника.

Очевидці повідомили, що затриманий був напідпитку. Він сварився та погрожував вбивством дружині, яка тримала кількамісячну дитину. Після цього тричі вдарив жінку. Один з ударів був об лавку.

По приїзду патрульні вилучили у гармидерника три ножі. Також йому на руки оділи кайданки. Під час затримання зловмисник прокусив одному з правоохоронців ногу. Наскільки глибокою була рана – невідомо.

На відео затримання видно, що чоловік весь час кричить. Спершу він вигукував «поможіть, б'ють». Коли патрульні частково зняли його шорти, ймовірно, щоб забрати ножі – кричав «роздягають».

Минулого тижня у Дніпрі невідомі атакували журналістів, які фіксували демонтаж реклами.