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    У Дніпрі чоловік побив дружину та покусав полісмена (відео)

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    Затриманий був напідпитку - У Дніпрі чоловік побив дружину та покусав полісмена (відео)
    Затриманий був напідпитку
    Скріншот з відео телеграм-каналу «Дніпро оперативне»

    Патрульні вилучили у гармидерника три ножі

    Цієї ночі у Дніпрі чоловік побив жінку, яка тримала в руках немовля. Потім він кидався на поліцію з ножем. Коли не вдалося нікого порізати, вкусив патрульного.

    Інцидент трапився поряд із 31 будинком проспекту Героїв вночі 5 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео затримання зловмисника.

    Очевидці повідомили, що затриманий був напідпитку. Він сварився та погрожував вбивством дружині, яка тримала кількамісячну дитину. Після цього тричі вдарив жінку. Один з ударів був об лавку.

    По приїзду патрульні вилучили у гармидерника три ножі. Також йому на руки оділи кайданки. Під час затримання зловмисник прокусив одному з правоохоронців ногу. Наскільки глибокою була рана – невідомо.

    На відео затримання видно, що чоловік весь час кричить. Спершу він вигукував «поможіть, б'ють». Коли патрульні частково зняли його шорти, ймовірно, щоб забрати ножі – кричав «роздягають».

    Минулого тижня у Дніпрі невідомі атакували журналістів, які фіксували демонтаж реклами.

    Теги: діти Дніпро бійка напад чоловік дружина немовля
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    У Дніпрі чоловік побив дружину та покусав полісмена (відео)