Криваве вбивство в Києві: молодик зарізав жінку й накинувся на її брата (фото, відео)

Затриманий – уродженець Сумської області, 1986 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності

Під час конфлікту через подальше проживання у квартирі чоловік родички схопив ніж

У квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік схопив ніж та почав бити 61-річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції звернувся постраждалий чоловік і повідомив, що на нього та його сестру напав співмешканець племінниці. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції та лікарі.

На місці події правоохоронці з’ясували, що у даній оселі проживають брат із сестрою та їх племінниця зі співмешканцем. Під час конфлікту через подальше проживання у помешканні чоловік родички схопив ніж та декілька разів вдарив 61-річного киянина. Потім зловмисник підійшов до власниці оселі та 17 разів вдарив її ножем.

Правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – уродженець Сумської області, 1986 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

Слідчим Солом’янського управління поліції чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство двох або більше осіб) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі