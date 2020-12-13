У Києві вандали пошкодили ще одну ханукію
Об'єднана єврейська община України готує заяву до правоохоронних органів
Ще одна ханукія сплюндрована в Києві. Цього разу «під прицілом» вандалів опинилася ханукія Київської єврейської общини Kedem.
Про це Об'єднаній єврейській общині України повідомив рабин Пінхас.
Зазначається, що зруйнована табличка з назвою єврейської общини та привітанням зі святом.
Інцидент стався між запалюванням свічок 12 і 13 грудня, більш точний час встановлюється.
Об'єднана єврейська община України готує заяву до правоохоронних органів.
Як відомо, Ізраїль назвав антисемітизмом повалення ханукії у Києві.
Ізраїльський дипломат закликав українських чиновників відреагувати на інцидент, а правоохоронців закликав притягти до відповідальності порушників.
Як повідомляв «Главком», на Контрактовій площі у Києві чоловік перекинув ханукію, встановлену на Контрактовій площі до єврейського свята Хануки. Про свій вчинок він повідомив у відеоролику, який потім видалив. Однак до того його встигли розповсюдити ЗМІ і, зокрема Telegram-канал Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).
Як розповіли у поліції, вже порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 296 КК України - хуліганство. Зараз триває досудове розслідування, встановлюються обставини та опитуються свідки. При цьому вандала не затримували.