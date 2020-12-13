  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві вандали пошкодили ще одну ханукію

    • Розсилка
    <span>Інцидент стався між запалюванням свічок 12 і 13 грудня</span> - У Києві вандали пошкодили ще одну ханукію
    Інцидент стався між запалюванням свічок 12 і 13 грудня
    Фото: Об'єднана єврейська община України

    Об'єднана єврейська община України готує заяву до правоохоронних органів

    Ще одна ханукія сплюндрована в Києві. Цього разу «під прицілом» вандалів опинилася ханукія Київської єврейської общини Kedem.

    Про це Об'єднаній єврейській общині України повідомив рабин Пінхас.

    Зазначається, що зруйнована табличка з назвою єврейської общини та привітанням зі святом.

    Інцидент стався між запалюванням свічок 12 і 13 грудня, більш точний час встановлюється.

    Об'єднана єврейська община України готує заяву до правоохоронних органів.

    1607886

    Як відомо, Ізраїль назвав антисемітизмом повалення ханукії у Києві.

    Ізраїльський дипломат закликав українських чиновників відреагувати на інцидент, а правоохоронців закликав притягти до відповідальності порушників.

    Як повідомляв «Главком», на Контрактовій площі у Києві чоловік перекинув ханукію, встановлену на Контрактовій площі до єврейського свята Хануки. Про свій вчинок він повідомив у відеоролику, який потім видалив. Однак до того його встигли розповсюдити ЗМІ і, зокрема Telegram-канал Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

    Як розповіли у поліції, вже порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 296 КК України - хуліганство. Зараз триває досудове розслідування, встановлюються обставини та опитуються свідки. При цьому вандала не затримували.

    Теги: Київ кримінал Ізраїль релігія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies