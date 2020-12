Ізраїль назвав антисемітизмом повалення ханукії у Києві

Перекидання ханукії, встановленої на Контрактовій площі у Києві до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня, в Ізраїлі вважають актом антисемітизму. Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn't Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox