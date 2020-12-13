Ізраїль назвав антисемітизмом повалення ханукії у Києві

Посол Ізраїлю зробив заяву щодо інциденту, який трапився на Контраковій площі

Перекидання ханукії, встановленої на Контрактовій площі у Києві до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня, в Ізраїлі вважають актом антисемітизму. Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn't Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox — Joel Lion (@ambassadorlion) December 12, 2020

Дипломат закликав українських чиновників відреагувати на інцидент, а правоохоронців закликав притягти до відповідальності порушників.

Як повідомляв «Главком», на Контрактовій площі у Києві чоловік перекинув ханукію, встановлену на Контрактовій площі до єврейського свята Хануки. Про свій вчинок він повідомив у відеоролику, який потім видалив. Однак до того його встигли розповсюдити ЗМІ і, зокрема Telegram-канал Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

Як розповіли у поліції, вже порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 296 КК України - хуліганство. Зараз триває досудове розслідування, встановлюються обставини та опитуються свідки. При цьому вандала не затримували.



«Згідно з цією статтею, ми не можемо затримувати людину в порядку ст. 208 КПК України, тому що вона не підпадає під затримання. Людина встановлена, встановлюються мотиви», - додав прес-офіцер Подільського управління.



Зазначимо, санкція статті, за якою ведеться розслідування, передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 5 років.



Крім того, ОЄОУ в Telegram-каналі розповіла, що вандал спробував знову повалити ханукію вдень 11 грудня. Нова спроба була невдалою, бо ханукію прикріпили до бруківки. Також називається ім'я вандала - Андрій Рачок.



ОЄОУ розцінює ці дії як акт антисемітизму та планує звернутися до поліції з проханням порушити справу за статтею 161 КК України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

В 2017 році на цьому ж місці на Контрактовій площі також було спаплюжено менору. Монумент, встановлений на честь Хануки, облили червоною рідиною, імовірно свинячою кров'ю.