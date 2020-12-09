Генерал Ешед: Ізраїль і США мають справу з інопланетянами протягом багатьох років

Відставний генерал заявив, що існує угода між американським урядом і інопланетянами на проведення експериментів на Землі

Колишній глава ізраїльської космічної програми Хаїм Ешед заявив, що інопланетяни вже вступили в контакт з американцями та побудували підземну базу на Марсі.

Про це Ешед заявив в інтерв’ю виданню Yediot Aharonot.

Ешед, який очолював ізраїльську програму космічної безпеки протягом майже 30 років, і є триразовим лауреатом премії Israel Security Award, в інтерв’ю газеті пояснив, що й Ізраїль, і США мають справу з інопланетянами вже багато років, повідомивши про існування «Галактичної Федерації«, пише The Jerusalem Post.

87-річний колишній керівник космічної безпеки описав також, якого саме роду угоди були нібито укладені між США та інопланетянами, бо ті хочуть вивчати й зрозуміти «тканину Всесвіту». Ця співпраця включає секретну підземну базу на Марсі, де є американські та інопланетні представники«.

За його словами, прибульці чекають, коли людство розвинеться і досягне стадії, за якої усвідомлюватиме, що таке космічний простір. Відставний генерал заявив, що існує угода між американським урядом і інопланетянами на проведення експериментів на Землі, пише NBC News.

Інопланетяни, за його твердженням, досліджують Всесвіт і хочуть, щоб земляни стали їм помічниками в цій справі.

Професор і відставний генерал запевняє, що Дональд Трамп в курсі того, що відбувається та одного разу навіть «мало не розкрив» всю інформацію, але його попросили не робити цього, щоб запобігти масовій істерії, адже «людство ще не готове до цього».

«Якби я заявив усе це років п’ять тому, мене б уже поклали в лікарню. Сьогодні це вже навіть сприймають по-іншому, мені нема чого втрачати. Я отримав наукові ступені та нагороди; мене поважають в університетах за кордоном, де тенденція також змінюється», – каже Ешед.

Білий дім та ізраїльські чиновники не відразу відповіли на запит NBC News про коментарі. С’ю Гоф, прессекретар Пентагону, відмовилася від коментарів.

Представник NASA заявив, що однією з ключових цілей агентства був пошук життя у Всесвіті, але вони ще не знайшли ознак позаземного життя.