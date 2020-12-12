Вандалізм щодо ханукії в Києві поліція вважає хуліганством

Особу зловмисника встановлено, але затримувати його не будуть

Поліція розслідує акт вандалізму, що стався у Києві, коли вандал перекинув ханукію, встановлену на Контрактовій площі до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня.



Як повідомилиРБК-Україна у Подільському управлінні Нацполіції в Києві, чоловік, який, ймовірно, здійснював цей акт вандалізму розмістив на своїй сторінці у Facebook відеоролик свого вчинку, який незабаром видалив. Але відео на той час уже встигли поширити у соцмережах. Зокрема, його розмістила у своєму Telegram-каналі Об'єднана єврейська община України.



Як розповіли у поліції, вже порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 296 КК України - хуліганство. Зараз триває досудове розслідування, встановлюються обставини та опитуються свідки. При цьому вандала не затримували.



«Згідно з цією статтею, ми не можемо затримувати людину в порядку ст. 208 КПК України, тому що вона не підпадає під затримання. Людина встановлена, встановлюються мотиви», - додав прес-офіцер Подільського управління.



Зазначимо, санкція статті, за якою ведеться розслідування, передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 5 років.



Крім того, ОЄОУ в Telegram-каналі розповіла, що вандал спробував знову повалити ханукію вдень 11 грудня. Нова спроба була невдалою, бо ханукію прикріпили до бруківки. Також називається ім'я вандала - Андрій Рачок.



ОЄОУ розцінює ці дії як акт антисемітизму та планує звернутися до поліції з проханням порушити справу за статтею 161 КК України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

В 2017 році на цьому ж місці на Контрактовій площі також було спаплюжено менору. Монумент, встановлений на честь Хануки, облили червоною рідиною, імовірно свинячою кров'ю.