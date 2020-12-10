Українці юдейського віросповідання починають відзначати Хануку

Ханука не згадується у Торі, але дуже відоме на весь світ завдяки, зокрема, американським серіалам й кіно

Ханука у 2020 році починається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня

Найсвітліше свято року - Ханука - починають відзначати українці юдейського віросповідання. Свято триватиме 8 днів. Ханука – це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Його також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів», а головним символом свята є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.

Ханука у 2020 році починається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня. Це найулюбленіше свято дітей, адже Ханука ─ це веселі дні, коли трапляються дива та тепло не серці. Свято недаремно називається світлим, його історія саме про те, що світильник, дивовижним чином, палав 8 днів замість одного.

Головний рабин міста Києва рав Йонатан Біньямін Маркович розповідає цю історію так:

«Колись, після смерті Олександра Македонського Ізраїль, як частина його імперії, відійшла до Антіоха IV. Він був жорстким царем, що вбивав та ґвалтував, а також захопив велику частину священних скарбів Юдейського Храму, осквернив його. І встановив правління грецького типу, намагаючись викорінити юдаїзм. Це викликало повстання юдеїв, очолюване Макавеями. Тоді, невелика армія без досвіду, але з вірою в серці та Божою допомогою перемогла могутню армію греків. Щоб відсвяткувати перемогу, євреї зайшли в Храм, де планували запалити святий (адже у Храмі все саяте) світильник Менору. Але виявилося, що кошерним ─ придатним для цього, та не оскверненим є лише один глечік олії. Натомість, щоб приготувати нову кошерну олію ─ потрібно було вісім днів. Та сталося диво й невеличкого глечика вистачило на цілих вісім днів! В пам'ять про це ─ ми вісім днів запалюємо свічки та святкуємо і ділимося нашої радістю та світлом з усіма, хто цього потребує!».

Ханука не згадується у Торі, але дуже відоме на весь світ завдяки, зокрема, американським серіалам й кіно. Цього року в Україні воно буде відзначатися незвичайно і не лише через пандемію.

Ханука влітку указом президента України #303/2020 визнана як загальнодержавне свято, тож у Єврейській громаді міста Києва дуже відповідально поставилися до святкування.

«Як і минулого року, урочиста церемонія запалювання Ханукальних свічок мала відбутися у Верховній Раді України, ─ каже речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац. ─ Але через пандемію Covid-19, заради дотримання санітарних норм, церемонія запалювання Ханукальних свічок буде розбита на дві частини та відбудеться на відкритому повітрі. І не в синагозі, адже усі синагоги ще з березня, з самого початку карантину ─ ми зачинили».

Захід вирішили проводити біля нового соціального центру «Бейт Менахем» на вулиці Саксаганського, який незабаром київська Єврейська громада відкриє для усіх бажаючих.

Грітися під час запалення Ханукальних свічок планують теплом посмішок та танцями, але зберігаючи дистанцію, щоб не порушувати обмежень помаранчевої зони адаптивного карантину. Перша частина святкування відбудеться сьогодні, ввечері 10 грудня, о 16:00, де головний рабин Києва рав Йонатан Біньямін Маркович, разом з повноважним та надзвичайним Послом держави Ізраїль в Україні паном Йоелем Ліоном, за участі прем'єр-міністра України, пана Шмигаля урочисто запалять перші Ханукальні свічки, відзначаючи головне зимове єврейське свято Ханука.

Друга частина пройде у вівторок, 15 грудня, разом з народними депутатами, представниками ООН та послами Європейських країн.

«Вже багато років святкують Хануку як загальнодержавне свято у Франції, Великобританії, Німеччині та США. Керівники країн записують відеозвернення, запалюють Ханукію, а у Білому Домі є навіть офіційний Ханукальний Бенкет та Прийом! І Президенти США, пан Картер і Пан Рейган щорічно запалювали Ханукію ще 40 років тому! І сьогодні, ми, як українські євреї пишаємося тим, як наша країна приймає все більше західних цінностей і така полікультурна», ─ захоплено розказує історію речник Єврейської громади Леонід Барац.

До початку свята головний рабин Києва рав Йонатан Маркович та єврейська громада міста Києва додатково до щомісячної роздачі посилок з речами першої необхідності надіслав понад 2 тонни допомоги для комфортного святкування вдома, в умовах карантину. Це і традиційні смаколики й харчові набори усім вірянам та представникам незахищених верств населення України (не лише єврейського).

«У наборах, зокрема, знаходяться вітаміни C та D, цинк, одноразові засоби індивідуального захисту (маски та рукавички), антисептики - та мініатюрні традиційні світильники Ханукії разом з смачними пончиками. А також продукти, які потрібні для приготування Латкес (це різновид картопляного млинця на кшталт дерунів в єврейській кухні, який традиційно готують на святкування Хануки)», ─ показує рабин Маркович.

У єврейській громаді міста Києва сподіваються, що незважаючи на пандемію, українці зможуть відчути усю енергію Хануки та веселі традиції свята. «Нам дуже важливо справді принести не лише фізичне світло людям. А ще й нагадати їм, що треба берегти себе. І як казала наймудріша людина в історії - Цар Соломон: «Все проходить, й це теж пройде!». І з Божою допомогою - наступного року, ми будемо без страхів танцювати та дарувати один одному тепло обійм», ─ оптимістично каже головний рабин міста Києва рав Йонат Біньямін Маркович.

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