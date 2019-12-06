Ізраїль просить Україну не вшановувати пам'ять деяких членів націоналістичних організацій



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Посольство Ізраїлю в Україні: ми вважаємо, що вшанування тих, хто співпрацював з нацистським режимом, є зневагою до пам‘яті 6 млн євреїв, знищених нацистським режимом

Посольство Ізраїлю в Україні просить Верховну Раду виключити зі списку пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році ті, які пов'язані з низкою членів націоналістичних організацій часів Другої світової війни. Про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства Ізраїлю.

«Посольство Держави Ізраїль в Україні в зв'язку з прийняттям постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році направило ноту Верховній Раді України, в якій висловило протест проти включення до преліку вшанування посібників нацистів. Посольство Держави Ізраїль в Україні вимагає переглянути включення суперечливих особистостей до переліку людей, яких будуть офіційно вшановувати в Україні. Ми вважаємо, що вшанування тих, хто співпрацював з нацистським режимом, є зневагою до пам'яті 6 млн євреїв, знищених нацистським режимом», - сказано в ньому.

Ізраїль перерахував людей, проти вшанування пам'яті яких протестує, вказавши імена багатьох із них із помилками.

«Ми рішуче протестуємо проти включення до списку численних посібників нацистів, серед яких, наприклад, Володимир Михайлович Кубійович (120-а річниця з дня народження), відомий пособник нацистів, який представлений виключно як історик і картограф», - сказано в ноті посольства.

Також у списку посольства перераховано людей, пов'язаних із УПА (Василь Левкович, Василь Сидор, Василь Галаса, Ярослав Старух, Кирило Осьмак) і з ОУН-М (Андрій Мельник та Улас Самчук).

Крім цього, в списку Ізраїлю присутні Олександр Вишинський і Максим Залізний.

Швидше за все, мова йде про Олександра Вишнівського - полковника армії УНР, який під час Другої світової війни жив у Німеччині, і Максима Залізняка - керівника Коліївщини.

Стосовно останнього в ноті посольства не пояснюється, яким чином, людина, що померла в XVIII столітті, «співпрацювала з нацистами».