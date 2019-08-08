Українські скаути у польських містах вшанують пам'ять бійців УПА



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Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов’язаними зі скаутськими організаціями

14 серпня о 18:00 скаути в кількох десятках польських міст одночасно запалять на могилах бійців Української Народної Республіки «Полум’я братерства»

У Польщі українські скаути 14 серпня о 18:00 скаути в кількох десятках польських міст одночасно запалять на могилах бійців Української Народної Республіки «Полум’я братерства». Про це повідомляє Еспресо.

Це захід ініційований польськими гарцерами спільно з українськими пластунами, адресований усім полякам та українцям, які хочуть віддати честь і шану українським героям у 99 річницю «Варшавської Битви».

Молодь хоче водночас наголосити, що в спільній історії двох народів є позитивні моменти, які повинні бути основою для будування кращого майбутнього.

Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов’язаними зі скаутськими організаціями.

Учасники події отримають пам’ятні металеві значки «Полум’я Братства». Адже нам усім треба постійно пригадувати світові, що саме воїни Армії УНР були тими, хто разом з польським військом зупинив наступ Червоної армії на березі Вісли у 1920 році та не дозволив тоді розлитися більшовикам по всій Європі.