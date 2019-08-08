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    У світі

    Українські скаути у польських містах вшанують пам'ять бійців УПА

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    Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов&rsquo;язаними зі скаутськими організаціями - Українські скаути у польських містах вшанують пам'ять бійців УПА
    Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов’язаними зі скаутськими організаціями

    14 серпня о 18:00 скаути в кількох десятках польських міст одночасно запалять на могилах бійців Української Народної Республіки «Полум’я братерства»

    У Польщі українські скаути 14 серпня о 18:00 скаути в кількох десятках польських міст одночасно запалять на могилах бійців Української Народної Республіки «Полум’я братерства». Про це повідомляє Еспресо.

    Це захід ініційований польськими гарцерами спільно з українськими пластунами, адресований усім полякам та українцям, які хочуть віддати честь і шану українським героям у 99 річницю «Варшавської Битви».

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    Молодь хоче водночас наголосити, що в спільній історії двох народів є позитивні моменти, які повинні бути основою для будування кращого майбутнього.

    Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов’язаними зі скаутськими організаціями.

    Учасники події отримають пам’ятні металеві значки «Полум’я Братства». Адже нам усім треба постійно пригадувати світові, що саме воїни Армії УНР були тими, хто разом з польським військом зупинив наступ Червоної армії на березі Вісли у 1920 році та не дозволив тоді розлитися більшовикам по всій Європі.

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    Польща ОУН-УПА українці УНР міст молодь
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