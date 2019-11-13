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    У Польщі вандали осквернили могилу воїнів УПА

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    У Польщі вандали осквернили могилу воїнів УПА

    Це не перший акт вандалізму та осквернення братської могили на цвинтарі у Пикуличах

    Біля Перемишля у селі поблизу польсько-українського кордону невідомі осквернили братську могилу українських військових. Про це повідомляє «Польське радіо».

    Зазначається, що на українському військовому цвинтарі у Пикуличах спочивають загиблі в’язні табору для військовополонених УГА і армії УНР, котрі під час польсько-більшовицької війни у 1920 році боролися з поляками проти росіян. Крім могили воїнів УПА, подібно помалювали ще щонайменше одну могилу.

    Однак у польських націоналістичних та антиукраїнських колах емоції викликають могили 47 воїнів УПА, котрі загинули у 1946-1947 роках у Бірчі та Лішній.

    Саме братська могила солдатів УПА була сплюндрована наприкінці жовтня. Невідомі замалювали таблицю білою та червоною фарбою. Замальовані надгробки з прізвищами загиблих солдатів, а також викарбувані на хрестах герби України.

    Це не перший акт вандалізму та осквернення братської могили на цвинтарі у Пикуличах. У травні 2016 року хтось помістив на нього таблицю з написом: «У цьому місці поховані останки бандерівських бандитів, жорстоких катів, убивць невинних польських жінок і дітей».

    Раніше повідомлялося, що на Буковині вандали зрізали прапори на могилах воїнів АТО.

    Також у жовтні в Одеській області невідомі особи залили фарбою пам’ятник, встановлений на честь захисників України.

    У Харкові напередодні Дня захисника України осквернили пам’ятник УПА, обливши його зеленою фарбою.

    Польща вандалізм УНР цвинтар памятник
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