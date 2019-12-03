У Києві відкриється школа помічників святого Миколая



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Помічником святого Миколая можна стати після навчального семінару

Волонтери адресно вітатимуть клієнтів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

У Києві із 19 до 26 грудня стартує акція «Не забудь привітати». Волонтери-помічники святого Миколая адресно вітатимуть юних киян – клієнтів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) Києва, які не мають змоги відвідувати виїзні новорічні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Аби подарувати свято малечі вдома, свою роботу розпочне «Школа помічників Св. Миколая». Зокрема, 10 грудня відбудеться навчальний семінар, де волонтери отримають спеціальні знання для адресного привітання, дізнаються про особливості взаємодії із дітьми з інвалідністю, відпрацюють навички комунікації та анімації.

Приєднатися до загальноміської акції «Не забудь привітати» можна після реєстрації за посиланням: http://bit.ly/37ZGEDu.

Загалом у рамках акції «Не забудь привітати» відбудуться новорічні вистави та вечірки для дітей і молоді з інвалідністю, сімейний перегляд мультфільму для дітей демобілізованих учасників АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб (переселенців) у кінотеатрі «Київська Русь», де помічники святого Миколая створюватимуть святкову атмосферу.

Як повідомлялося, на території Києво-Печерської лаври у Києві відкрилася резиденція святого Миколая.

Нагадаємо, що 5 грудня – Міжнародний день волонтера.