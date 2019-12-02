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    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)

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    Територію Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника прикрасили святковою ілюмінацією - У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)
    Територію Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника прикрасили святковою ілюмінацією
    Фото: 44.ua

    Резиденція святого Миколая працюватиме до 28 грудня

    На території Києво-Печерської лаври у Києві відкрилася резиденція святого Миколая.

    Крім резиденції для маленьких гостей відкрилася виставка «Казки народів світу» - містечко з казковими героями, які створювалися зусиллями українських майстрів.

    Також для маленьких киян підготували різноманітну розважальну програму, арку бажань і різні майстер-класи. Ще діти можуть відвідати кабінет святого Миколая, написати йому листа і оглянути резиденцію. Всю територію Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника прикрасили святковою ілюмінацією.

    Резиденція святого Миколая в Києві працюватиме до 28 грудня.

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    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)
    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)
    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)
    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)
    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)
    У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)

    Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

    Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

    19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

    Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

    26 листопада комунальники почали підготовку до встановлення новорічної ялинки в центрі Києва.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

    Джерело: 44.ua

    Київ діти новорічні свята кияни Києво-Печерська лавра
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