У Києві відкрилася резиденція святого Миколая (фото)



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Територію Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника прикрасили святковою ілюмінацією Фото: 44.ua

Резиденція святого Миколая працюватиме до 28 грудня

На території Києво-Печерської лаври у Києві відкрилася резиденція святого Миколая.

Крім резиденції для маленьких гостей відкрилася виставка «Казки народів світу» - містечко з казковими героями, які створювалися зусиллями українських майстрів.

Також для маленьких киян підготували різноманітну розважальну програму, арку бажань і різні майстер-класи. Ще діти можуть відвідати кабінет святого Миколая, написати йому листа і оглянути резиденцію. Всю територію Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника прикрасили святковою ілюмінацією.

Резиденція святого Миколая в Києві працюватиме до 28 грудня.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

комунальники почали підготовку до встановлення новорічної ялинки в центрі Києва 26 листопада

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

Джерело: 44.ua