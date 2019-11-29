Для новорічної ялинки на Софійській площі лісничі зрізали 400 сосен (відео)



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Для головної новорічної ялинки заготовили сосни розміром від 1-го до 4-х метрів

Дерева для складання головної ялинки заготовили на Житомирщині

Для головної новорічної ялинки України, яку встановлять в Києві на Софійській площі, дерева заготовляли у Поташнянському лісництві Радомишльського району Житомирщини та у Вінницькій області.

Зокрема, на Житомирщині для цього зрізали 400 сосен розміром від одного до чотирьох метрів, повідомляє Житомир.info.

За словами лісничого Юрія Целованського, сосни різних розмірів заготовляли упродовж трьох днів. У Київ їх повезуть цього тижня.

«Це вже третій чи четвертий рік замовлення прийшло. Раніше ми виготовляли з 2003-го по 2005-й роки, так само на центральну ялинку, і цього року у нас знову замовили. Ялинки будуть відправлені до Києва в четвер (28 листопада) або в п’ятницю (29 листопада)», - розповів він.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

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19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

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