«Святий Миколай мандрує Україною»: яким буде свято у Михайлівському Золотоверхому соборі



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Благодійний захід відбувається вже п’ятий рік поспіль

29 листопада в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція «Святий Миколай мандрує Україною».

Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, ініціаторка благодійного свята для дітей «Святий Миколай мандрує Україною»; о. Сергій, соціального управління служіння ПЦУ «Елеос-Україна».

З 2014 року благодійний захід традиційно відбувається на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, на яку збираються дітки із соціально незахищених верств та зірки із добрими серцями. Звісно, до тих і інших приходить Святий Миколай. Протягом дня відбувається три концерти, кожна дитина отримує подарунок від Святого Миколая.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.