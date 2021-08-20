У Києві відкрилась виставка радянських карикатур – висміює режим Путіна (фото)

Організатори побачили у старих малюнках сьогоднішню путінську Росію

У Києві відкрилась виставка, мотивом показу якої стала творчість карикатуристів СРСР, яка втілює реальність сьогоднішньої «путінської Росії».

Тут демонструватимуть карикатури Ігоря Александровича та інших карикатуристів із журналу «Перець», а також архівні зображення з журналу «Крокодил».

«Ми пропонуємо згадати, який вигляд мав колись культовий журнал, що досі видається, та ознайомитись із найбільш цікавою добіркою карикатур, що актуальні й досі! Особливо цікаві карикатури, що лаконічно ілюструють життя у сучасній Росії». – кажуть організатори.

Обкладинки журналів «Крокодил» і «Перець» немов ожили і кумедно показують життя сьогоднішньої РФ. Найбільш цікаві карикатури на теми: фальсифікація виборів, приватизація, переслідування інакомислячих.

«Радянські карикатури зображають життя у сучасній Росії та яскраво ілюструють останні події в світі. Фальсифікація виборів, приватизація, переслідування інакомислячих, гундяєвська поповщина, стосунки диктаторів Путіна і Лукашенка, угода про «Північний потік – 2» буквально змальовані з образів, написаних Александровичем і його колегами ще у далекі 1920-ті роки. Ці образи пережили епоху й актуальні досі», – розповідає краєзнавець Євген Букет.

За його словами, творчість карикатуристів дає змогу зрозуміти, як програмувалася психологія Путіна, Лаврова, Лукашенка, бойовиків у ОРДЛО та інших представників постсовкового концтабору.