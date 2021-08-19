У Путіна придумали, як боротися з «русофобами»

Зміни вносяться до федерального закону «Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ» у частині розширення підстав для заборони в'їзду в Росію

Хінштейн заявив, що «документ став відповіддю на обурливі випадки прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі»

Голова комітету Держдуми РФ із інформполітики, заступник секретаря Генради «Єдиної Росії» Олександр Хінштейн заявив про підготовлений законопроєкт, що забороняє в'їзд до Росії русофобам. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Хінштейн повідомив, що документ передбачає заборону на в'їзд до Росії іноземців та осіб без громадянства з низки підстав.

За його словами, заборону пропонують вводити:

«якщо пробуджують ненависть, ворожнечу, принижують людей за національною, расовою, релігійною, мовною ознакою; ображають пам'ять захисників Вітчизни, принижують честь і гідність ветеранів Великої Вітчизняної війни, оскверняють символи військової слави Росії, знищують або пошкоджують військові поховання, пам'ятники, стели, обеліски та інші меморіали, що увічнюють пам'ять загиблих при захисті Вітчизни;

поширюють завідомо неправдиві відомості про діяльність СРСР у роки Великої Вітчизняної війни, про ветеранів ВВВ, пропагують, демонструють, виготовляють нацистську чи екстремістську атрибутику або символіку; а також заперечують факти, встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу, і схвалюють злочини нацистів».

Зміни вносяться до федерального закону «Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ» у частині розширення підстав для заборони в'їзду в Росію.

Хінштейн заявив, що «документ став відповіддю на обурливі випадки прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі».

Хінштейн додав, що заборона на в'їзд не скасовує «адекватну правову оцінку з боку влади тих держав, де таке відбувається».

За його словами, міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про це напередодні зі своїми казахстанським і киргизстанським колегами.

Нагадаємо, у центрі Москви жорстоко побили білоруського стендап-коміка азербайджанського походження Ідрака Мірзалізаде. Причиною нападу стали його висловлювання в програмі «Розгони», в якій він нібито образив «російський народ».