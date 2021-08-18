Дослідники викладають у мережу секретні документи НКВД

У мережі стануть доступними більше трьох з половиною тисяч копій документів НКВС

У документах ідеться про операції Внутрішніх військ НКВД проти українських повстанців на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині

Центр досліджень визвольного руху починає публікувати у відкритому доступі документи з архіву Внутрішніх військ НКВД, в яких йдеться про боротьбу проти Української повстанської армії. Архів було вивезено з України до Росії ще наприкінці 1980-х років. У середині 90-х вдалося зробити копію частини справ на мікроплівках. Документи в цифрі публікуються онлайн уперше.

Стартову колекцію Центр досліджень оприлюднив на сайті Електронного архіву українського визвольного руху до Дня Незалежності. Загалом у мережі стануть доступними більше трьох з половиною тисяч копій.

Документи датуються 1944-1945 роками. У них ідеться про операції Внутрішніх військ НКВД проти українських повстанців на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині. Трапляються документи, які засвідчують події і на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, а також – на території сучасних Румунії та Польщі.

Оригінал архіву зберігається в Москві і недоступний для загалу.

До першої збірки документів увійшли:

План розташування Внутрішніх військ НКВД в УССР, Польщі, Румунії та Чехословаччині.

Донесення начальника Управління Внутрішніх військ НКВД керівництву з проханням сформувати окремий батальйон для боротьби з українськими повстанцями.

Скарга на відсутність постачання харчів для батальйону.

Донесення про затримання дезертирів та військових, що відстали від своїх частин.

Вказівки керівництву військ НКВД щодо охорони тилу.

«За 8 років існування нашого Е-архіву ми публікували багато повстанських документів, які висвітлюють рух опору проти радянської окупації очима українського підпілля», – говорить Анна Олійник, директорка ЦДВР. – «Тепер ми публікуємо перспективу тих, хто окупував. Дослідники матимуть можливість аналізувати події з різних кутів зору. Переконані, що це суттєво посилить якість досліджень».

1943 року німецько-радянський фронт просунувся на територію Західної України, де партизанську війну вела Українська повстанська армія. Радянська влада розпочала свою боротьбу з підпіллям. Відповідальними за ліквідацію українського визвольного руху стали Внутрішні війська НКВД – це військове формування, яке використовувалося для боротьби з ворогами режиму всередині країни.

Наприкінці 1980-х років архіви Внутрішніх військ НКВД, що розповідають про боротьбу з ОУН та УПА, були вивезені з території України до Москви.

У середині 1990-х українські дослідники змогли знайти слід цих документів у Російській Федерації. За ініціативи науковця та архівіста Анатолія Кентія створили копію більшої частини цього архіву у вигляді мікрофільмів. До України на плівках повернулося близько 400 справ.

Одну з трьох копій мікроплівок через багато років передали до архіву Центру досліджень визвольного руху, який має відповідне обладнання для роботи з плівками.

«Копії були зроблені з документів, які зберігаються в архіві Внутрішніх військ Російської Федерації, перед тим – МВД СССР. Швидше за все, доступ до цих документів там зараз обмежений», – коментує Андрій Когут, експерт проєкту і директор Архіву СБУ. – «Ці документи необхідні для повноцінного розуміння, як відбувалася війна після війни. Це дозволить зменшити маніпуляції».

Колекцію документів підготовлено та опубліковано в межах проєкту «Робимо минуле доступним: цифрове повернення вивезених архівів про боротьбу СРСР із визвольним рухом», який реалізує Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

Електронний архів (avr.org.ua) – сервіс відкритого онлайн доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі та у високій якості публікуються документи про український визвольних рух, матеріали з архівів КҐБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття. Зараз на сайті вже більше 27 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.