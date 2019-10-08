У Києві відкрилася міжнародна виставка «Зброя та безпека - 2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укроборонпром» експонує 135 експонатів Фото: Пресслужба Міноборони

На виставці представлені 48 іноземних компаній із 16 країн

У вівторок, 8 жовтня, у Києві розпочала свою роботу ХVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека - 2019», яка традиційно проводиться в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15.

Загальна кількість учасників, які беруть участь у всіх заходах, — 372, зокрема, 48 іноземних із 16 країн (США, Польща, Данія, Фінляндія, Бельгія, Білорусь, Австрія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Італія, Латвія, Хорватія, Ізраїль, Китай, Казахстан). Національними павільйонами будуть представлені такі країни, як США (9 компаній), Польща (5 компаній), Туреччина (14 компаній) і Чехія (3 компанії). Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Українську експозицію представлятимуть ДК «Укроборонпром» — 36 підприємств; ГО «Ліга оборонних підприємств України» — 23 підприємства; Державне космічне агентство України — 2 підприємства. А також понад 130 інших державних і приватних підприємств як ОПК, так і суміжних галузей.

Загалом Концерн експонує 135 експонатів, серед яких 13 натурних зразків крупногабаритної військової техніки.

Флагманом цьогорічної виставки від Концерну є натурний зразок Ракетного комплексу «Нептун» у складі трьох одиниць: уніфікована пускова машина, транспортно-заряджальна машина та рухомий командний пункт, який вперше представляє ДП «ДККБ «Луч».

На виставці демонструватимуть озброєння, військову та спецтехніку, військову авіаційну техніку та наземне обладнання, оснащення солдата, тилове забезпечення, технічні засоби охорони кордону та прикордонного контролю. Для цивільних представлятимуть мисливську, спортивну, холодну зброю, екіпірування.

Виставка триватиме до 11 жовтня.