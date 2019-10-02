Рада дозволила Збройним Силам застосовувати техніку в особливий період



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Закон передбачає законодавче закріплення права з’єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки та зброї

За законопроєк проголосували 307 нардепів

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період».

Закон із техніко-юридичними поправками підтримали 307 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою закону є законодавче врегулювання права на застосування бойової техніки, зброї з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами ЗСУ та ДССТ в особливий період, а також застосування спеціальних засобів підрозділами охорони Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період (до введення воєнного стану та після його припинення або скасування).

Як повідомляється у пояснювальній записці, цей закон розроблено Міністерством оборони за участю Державної спеціальної служби транспорту на виконання вимог протокольного рішення урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності.

Закон передбачає законодавче закріплення права з’єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки та зброї в особливий період до введення воєнного стану та після його припинення або скасування.

Нагадаємо, Оборонний комітет рекомендував Раді дозволити Збройним Силам застосовувати бойову техніку в особливий період.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1224 «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період».

До слова, Рада має намір запровадити матеріальну відповідальність для військовослужбовців.