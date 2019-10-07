Ексзаступник голови Нацполіції став заступником гендиректора «Укроборонпрому»



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Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром»

Абромавичус призначив Бушуєва заступником генерального директора з безпеки

Колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».

Про це йдеться в фейсбуці концерну.

Зазначається, що генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус призначив Бушуєва заступником генерального директора з безпеки.

Костянтин Бушуєв був одним з головних претендентів на пост глави Нацполіції після відставки Деканоїдзе в листопаді 2016 року, але в підсумку став заступником Сергія Князєва. Звільнився в серпні 2019 року.

В органах внутрішніх справ Бушуєв провів 24 роки.

На позицію директора з персоналу в «Укроборонпромі» призначено Віталія Пахомова, який в 2010-2017 роках був директором з персоналу Північного, Південного та Центрального ДЗК, а ще раніше - Криворізького заводу гірничого обладнання.

Управління корпоративними комунікаціями поклали на Володимира Бірулю, який прийшов з Центру громадського здоров'я.

Раніше повідомлялось. що президент України Володимир Зеленський призначив очільника Укрпошти Ігоря Смілянського до наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» підписав контракт з аудитором. Baker Tilly Ukraine стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності «Укроборонпрому» на електронній платформі Prozorro.

До 1 листопада концерн та Baker Tilly Ukraine складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. Це стане першим консолідованим аудитом «Укроборонпрому» за всю історію його існування.

До слова, «Укроборонпром» повернув контроль над держкомпанією «Укрспецекспорт».