Закон про зброю від «слуг» - найкращі феодальні традиції

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прощавай, лібертаріанство?

Нещодавно велика група депутатів фракції «Слуги народу» зареєструвала законопроект про зброю. Крім усього іншого, цей факт цікавий тим, що дає змогу оцінити ідеологічну спрямованість політичної сили, що має нині більшість у парламенті.

Адже у ставленні до права на володіння зброєю проявляється ідеологічний портрет спільноти, якій зараз дісталась уся повнота влади в країні. Недарма в деяких країнах, найбільш відомою серед яких є США, існує культ права на вільне володіння зброєю, в тому числі короткоствольною.

Без сумніву, зброя — це підвалини політичного укладу. Це саме те, що відрізняє вільні суспільства від невільних. Вільне суспільство сформоване домовленістю озброєних людей. У невільному ж начальство держави дозволяє в певних межах володіти зброєю. Або зовсім не володіти — це вже як йому, начальству, подобається.

Саме такий принцип закладено у законопроекті «Слуги народу». Ініціатори пропонують легалізувати усі нині продукуючі корупцію інструкції Міністерства внутрішніх справ, де посадовець є царем і богом у сфері обороту зброї.

Кожен крок звичайного громадянина у цій сфері передбачає обов’язок отримувати (в недешевий спосіб) дозволи від армії чинуш-дармоїдів.

Але для визначеного кола начальства України — монарха (президента), знаті (начальників силових відомств) — у найкращих феодальних традиціях передбачено становий привілей: видавати зброю своїм холопам без будь-яких обмежень, у вигляді «нагород».

Таким чином для пересічних людей будуть доступні лише зразки довгоствольної мисливської та спортивної зброї, якою можна оборонятися лише у своєму помешканні. А всілякій челяді та друзям великих начальників буде доступно все. Обмежень дарувати короткоствол чи, скажімо, крупнокаліберний кулемет немає: «Фізичні особи можуть бути нагороджені зброєю будь-якої категорії».

Можемо уявити нинішні масштаби тіньової торгівлі «нагородною» зброєю, і яка це колосальна корупційна годівниця для керівництва силових органів. І це все прагнуть узаконити на віки вічні.

Вважаю цей законопроект соромом і ганьбою для фракції, що претендує на звання лібертаріанської - та хоча б просто адекватної та прогресивної.

Коли в країні мільйони нелегальних «стволів», слід створювати стимули для їх легалізації, а не переносити заборонний характер «дозвільної» системи на рівень законів. При такому розгулі злочинності та нездатності поліції захищати права громадян, ми мусимо переймати найкращі законодавчі формули розвинених країн на кшталт Канади чи навіть сусідських, ось як Молдови.

Зрештою, слід припинити тотальну корупцію з центром у МВС, а не цементувати феодальні звичаї іменем закону.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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