У Києві відкрилася величезна виставка дорожньої техніки (відео)



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На виставці понад 230 одиниць спецмашин Фото: скріншот відео

На виставці можна побачити нову техніку і відремонтовані зразки спецавтомобілів

Сьогодні, 23 жовтня, площа Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) перетворилася на найбільший виставковий майданчик дорожньої техніки. До уваги відвідувачів представлено більш як 230 одиниць спецмашин, які дорожники щоденно використовують у своїй роботі для ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі столиці.

На виставці можна побачити як нову техніку (наприклад, позашляховики з відвалом і солерозкидачем Toyota hilux, сучасні снігоплавильні комплекси Trecan), так і відремонтовані зразки спецавто («золоті ручки», гідромонітори).

В експозиції представлена техніка для прибирання снігу, ремонту асфальтового покриття, виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки, очистки зливостоків. Виставлені зразки всесвітньо відомих виробників Mercedes, Bucher, Crafco, Schmidt, Hofmann, LineLazer, Wirtgen, Vogele, МАN, JCB та інші.

На найбільшу виставку дорожньої техніки у столиці запрошують усіх охочих.

Місце проведення: просп. Академіка Глушкова, 1, площа перед входом у Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ).