Два дні буде обмежено рух однією з найбільших магістралей Києва



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На проспекті Бажана проводиться гарантійний ремонт покриття

Рух транспорту на проспекті Бажана обмежуватимуть в обох напрямках

22-23 жовтня на проспекті Бажана в Києві буде частково обмежено рух транспорту.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», рух обмежать між Харківською площею і станцією метро «Харківська» з 7:00 до 20:00 22 жовтня і з 7:00 до 22:00 23 жовтня.

«На цій ділянці підрядник проводитиме гарантійний ремонт. Працюватимуть у крайніх правих смугах. Зранку підрядник має замінювати покриття у напрямку Борисполя. А у другій половині дня - у напрямку правого берега», - повідомили автодорівці.

Як повідомлялося, для належної організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі капітально відремонтують Столичне шосе.

Ремонт буде здійснено, зокрема, на ділянці від мосту через р. Віта до деформаційного шва естакади на перетині шосе із проспектом Науки. Роботи заплановано здійснити до 2021 року.

Нагадаємо, на Борщагівському шляхопроводі у Києві 21 вересня після ремонту відновився рух автотранспорту.

До слова, у середу, 23 жовтня, площу Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) перетворять на найбільший виставковий майданчик дорожньої техніки. Перед глядачами представлять більш як 230 одиниць спецмашин, які дорожники щоденно використовують у своїй роботі для ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі столиці.