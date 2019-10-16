Кличко розповів, коли зникнуть затори на Дарницькій площі (фото)



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Ремонтні роботи на Дарницькій площі тривають із серпня цього року Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва перевірив ремонтні роботи на Дарницькій площі

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом цього тижня буде завершено асфальтування Дарницької площі. Про це він сказав під час перевірки ремонтних робіт на об’єкті.

Оновлення площі розпочали в серпні цього року. Першим етапом відремонтували проїзд з проспекту Соборності на Харківське шосе. Наступним - проїзд від Харківського шосе до проспекту Гагаріна. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Капітальний ремонт Дарницької площі останнього разу робили 33 роки тому! А це – один із найзавантаженіших транспортних вузлів Лівого берега, яким щоденно користуються тисячі автомобілістів. Тому ми намагаємося якомога швидше завершити роботи, аби не створювати незручностей киянам. І під час ремонту рух тут перекривають частково, аби уникнути транспортного колапсу», - підкреслив мер.

За його словами, під час асфальтування Дарницької площі використовують суперміцний асфальт з високим вмістом щебеню гірських порід. Він утворює кам’яний скелет, що не піддається деформаціям. Також на площі триває заміна тротуарного покриття, оновлюють пішохідні переходи та встановлюють сучасне LED-освітлення, також встановлять нові огородження та облаштують велодоріжки.

«Гарантійний термін якості оновленої проїжджої частини - 5 років, а відповідність якості асфальту вартості дорожніх робіт моніторить міжнародна ініціатива CoST, до якої приєднався Київ, - зазначив Кличко. - Хочу наголосити: асфальтування Дарницької площі завершать протягом тижня. А основні роботи на проїжджій частині, за сприятливих погодних умов, планують завершити до кінця цього року».

Нагадаємо, у Києві дві ночі – на 19 і на 20 жовтня – буде перекрито рух на Дарницькій площі: дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту на площі.

Раніше повідомлялося, що столична влада планує завершити реконструкцію Дарницької площі до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Крім дорожнього покриття, на Дарницькій площі відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення.