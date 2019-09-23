Уряд Британії не рятуватиме найстарішу у світі туристичну компанію від банкрутства



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Компанія Thomas Cook була заснована в 1841 році та була першою туристичною компанією у світі

Thomas Cook, яка існує вже 178 років, потребує ще 200 мільйонів фунтів стерлінгів

Британський уряд не зацікавлений у тому, щоб врятувати від банкрутства найстарішу у світі туристичну компанію Thomas Cook.

Як заявив у неділю міністр закордонних справ Домінік Рааб, уряд навряд чи втрутиться в ситуацію навколо банкрутства компанії.

«Ми систематично не втручаємося (...) якщо не буде хорошого стратегічного національного інтересу зробити це», - сказав він.

Thomas Cook, яка існує вже 178 років, потребує ще 200 мільйонів фунтів стерлінгів на додаток до 900 мільйонів фунтів стерлінгів, про отримання яких компанія вже домовилася в рамках рекапіталізації. Раніше видання The Financial Times повідомило, що туристична компанія звернулась за допомогою до уряду. Однак у самій Thomas Cook відмовились це коментувати.

Компанія повідомляла, що в обговоренні умов капіталізації та реорганізації підприємства бере участь «широке коло зацікавлених сторін». Серед них були названі головний акціонер компанії - китайська Fosun Tourism Group, філії компанії та її основні банки-кредитори. При цьому очікувалось, що внаслідок рекапіталізації частки акціонерів у компанії можуть бути значно зменшені.

У відповідь на запитання занепокоєних клієнтів Thomas Cook відповіла у Twitter, що «працює як зазвичай». На даний момент на відпочинку перебувають понад 600 тисяч клієнтів Thomas Cook, з них близько 160 тисяч - британці. Кількість працівників туристичної компанії у Великобританії складає близько дев'яти тисяч осіб. Мер Манчестера Енді Бернем заявив, що «надзвичайно стурбований» майбутнім Thomas Cook та її працівників, понад три тисячі яких мешкають у цьому місті.

Компанія Thomas Cook була заснована в 1841 році та була першою туристичною компанією у світі. Вона названа на честь винахідника організованого туризму Томаса Кука. Окрім туристичного бізнесу компанія володіє авіакомпанією Thomas Cook Airlines.

Джерело: DW