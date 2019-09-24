У Києві відкрили пункти прийому каштанів



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У пункти прийому можна здати плоди каштанів на переробку - ціна 2 грн за 1 кг

У столиці відкрили пункти прийому плодів каштанів. Про це йдеться у повідомленні ВЗП «Київміськвторресурси» у Facebook.

«У пункти прийому можете здати плоди каштанів на переробку. Ціна 2 грн за 1 кг», — йдеться у повідомленні.

Каштани можна здати у 14 прийомних пунктах у Києві та чотитрьох пунктах у Київській області: два — у Броварах та два - у Вишгороді (мапа і графік пунктів https://goo.gl/WPxcac).

Як повідомляють у ВЗП «Київміськвторресурси», кінський каштан ефективно очищає повітря від вихлопних газів, тому це дерево користується популярністю у містах. Однак, на думку фармацевтів, медпрепарати, які виготовляються на основі таких каштанів, ніякої загрози для здоров’я не несуть, адже усі їх компоненти проходять ретельну перевірку. Тож такі каштани можна використовавувати у фармацевтиці.