На в’їзді до Києва запрацювала автоматична система зважування вантажівок



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Якщо маса вантажівки перевищить допустимі норми, інформація надходитиме до інспекторів

«Розумна» система фіксуватиме, зокрема, дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу, державний номерний знак, загальну масу та її розподіл по осях

На в’їзді до Києва у тестовому режимі відкрили перші два майданчики інтелектуальної системи, що автоматично зважуватиме машини у русі.

Про це на презентації системи розказав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, повідомляє hromadske.

Зазначається, що у перспективі, таку систему хочуть поширити на автомобільні дороги всієї країни.

«Європейські механізми зважування вантажівок у русі передбачає цілодобовий моніторинг руху, автоматичну фіксацію ряду порушень правил дорожнього руху, а також отримання комплексної інформації про інтенсивність руху та склад транспортних потоків, необхідної для планування ремонтно-будівельних робіт», — зазначив Новак.

«Розумна» система збиратиме інформацію про всі транспортні засоби, які рухатимуться через майданчик за допомогою спеціальних датчиків. Фіксуватимуть дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.

Якщо маса вантажівки перевищить допустимі норми, інформація надходитиме до інспекторів. Вони зупинятимуть транспорт та ще раз його зважуватимуть на стаціонарному пункті. У перспективі, система має працювати без допомоги людини.

«Система WiM (Weight-in-Motion) дозволить мінімізувати, а в деяких випадках — повністю позбутись людського фактору у сфері контролю за дотриманням вагових та габаритних параметрів під час здійснення перевезень автомобільним транспортом» — пояснив начальник відділу інтелектуальних транспортних систем Укравтодору Андрій Вознюк.

Перші шість майданчики будували за допомоги Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Проєкт коштував $6 мільйонів. Надалі планується встановити 100-200 WiM-систем на мережі автомобільних доріг всієї України.

Нагадаємо, що 11 вересня Верховна Рада України ухвалила закон про здійснення габаритно-вагового контролю, який дозволить запровадити систему автоматичного зважування автомобілів під час руху.