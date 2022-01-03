Що відбувається біля головної ялинки України. Промовисті фото

Цього року святкова локація на Софійській площі функціонуватиме до 19 січня

Біля головної ялинки країни на Софійській площі у Києві тривають народні гуляння, присвячені новорічним святам. Як і щороку, тут можна покататися на атракціонах чи ковзанці, випити склянку глінтвейну чи зробити світлину на тлі різноманітних святкових фотолокацій.

Варто зазначили, що не лише біля ялинки, а й на найближчих вулицях у святкові дні утворюються величезні натовпи людей. Також потрібно стояти в довжелезних чергах до святкових локацій. Проте українці готові витримати такі незручності, аби лише побачили ялинку, яка потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі. Новорічне дерево прикрашають понад 20 тис. іграшок – червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола.

На Софійській площі та безпосередньо біля головної ялинки розташована величезна кількість МАФів, в яких можна придбати глінтвейн, чай, хот-дог, солодощі тощо.

Ціни на їжу та напої на Софійській площі цього року такі:

Склянка глінтвейну 260/370 мл – 90/100 грн;

Какао 260/370 мл – 70/80 грн;

Чай – 60 грн;

Хот-дог – 100 грн;

Кебаб – 150-220 грн.

фото: glavcom.ua

Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

фото: glavcom.ua

До ярмаркового містечка ведуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.

фото: glavcom.ua

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташовано ковзанку у вигляді тунелю для прихильників спортивних розваг.

Режим роботи ковзанки: щоденно з 10:00 до 22:00. Щоб покататися навколо пам'ятника доведеться заплатити 250 грн у будні дні та 300 грн у вихідні, однак при оплаті карткою Visa можна отримати знижку 50%.





фото: glavcom.ua

Зазначимо, кількість туалетів та смітників не відповідає потребам та великій кількості людей. Через це в години, коли на площі перебуває найбільше відвідувачів, біля туалетів утворюються значні черги, а також можна побачити купи сміття.

фото: glavcom.ua

Навколо ялинки також розташовано дитячі атракціони та різноманітні фотозони. Святкова локація на Софійській площі працюватиме до 19 січня.

Дістатися на головну ялинку країни можна пройшовши 10-15 хвилин пішки від станції метро «Золоті Ворота» по вулиці Володимирській або по вулиці Софіївській від станції метро «Майдан Незалежності».

Від станції метро «Лук'янівська» можна під'їхати автобусом 24А або тролейбусами № 6, 16, 18.

Раніше повідомлялося, що біля головної ялинки у Києві новорічної ночі трапилася бійка.

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