Що відбувається біля головної ялинки України. Промовисті фото
Цього року святкова локація на Софійській площі функціонуватиме до 19 січня
Біля головної ялинки країни на Софійській площі у Києві тривають народні гуляння, присвячені новорічним святам. Як і щороку, тут можна покататися на атракціонах чи ковзанці, випити склянку глінтвейну чи зробити світлину на тлі різноманітних святкових фотолокацій.
Варто зазначили, що не лише біля ялинки, а й на найближчих вулицях у святкові дні утворюються величезні натовпи людей. Також потрібно стояти в довжелезних чергах до святкових локацій. Проте українці готові витримати такі незручності, аби лише побачили ялинку, яка потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі. Новорічне дерево прикрашають понад 20 тис. іграшок – червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола.
На Софійській площі та безпосередньо біля головної ялинки розташована величезна кількість МАФів, в яких можна придбати глінтвейн, чай, хот-дог, солодощі тощо.
Ціни на їжу та напої на Софійській площі цього року такі:
- Склянка глінтвейну 260/370 мл – 90/100 грн;
- Какао 260/370 мл – 70/80 грн;
- Чай – 60 грн;
- Хот-дог – 100 грн;
- Кебаб – 150-220 грн.
Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.
До ярмаркового містечка ведуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.
Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташовано ковзанку у вигляді тунелю для прихильників спортивних розваг.
Режим роботи ковзанки: щоденно з 10:00 до 22:00. Щоб покататися навколо пам'ятника доведеться заплатити 250 грн у будні дні та 300 грн у вихідні, однак при оплаті карткою Visa можна отримати знижку 50%.
Зазначимо, кількість туалетів та смітників не відповідає потребам та великій кількості людей. Через це в години, коли на площі перебуває найбільше відвідувачів, біля туалетів утворюються значні черги, а також можна побачити купи сміття.
Навколо ялинки також розташовано дитячі атракціони та різноманітні фотозони. Святкова локація на Софійській площі працюватиме до 19 січня.
Дістатися на головну ялинку країни можна пройшовши 10-15 хвилин пішки від станції метро «Золоті Ворота» по вулиці Володимирській або по вулиці Софіївській від станції метро «Майдан Незалежності».
Від станції метро «Лук'янівська» можна під'їхати автобусом 24А або тролейбусами № 6, 16, 18.
Раніше повідомлялося, що біля головної ялинки у Києві новорічної ночі трапилася бійка.