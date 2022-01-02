Відомий ведучий показав наслідки новорічних святкувань у Києві (фото)

Грубич обурений поведінкою людей, які насмітили під час святкування нового року

Відомий ведучий Костянтин Грубич показав наслідки новорічних святкувань у Києві. Про це Грубич написав на своїй сторінці в Facebook.

Здрасьті, ж…па, новий год… ці слова такі ж трешові, що і картинка, яку ми з дружиною побачили на першій у новому році прогулянці біля нашого будинку. Дехто з людей, яких ми можемо бачити щодня, очевидно, цілком сучасних, креативних, модних, без гальм сруть буквально за порогом свого помешкання. Хто прибере з піску на нашому пляжі метафан? Хто палив бенгальські вогні і залишив обгорілі палички на лавці, а обгортку під лавкою? Яка вражина поламала новесенькі роздягальні, що і року не прослужили? Чому врешті на тротуарах купа собачого лайна, вибачте, ілюструвати не став?», – написав Грубич.

Він обурений поведінкою людей, які насмітили під час святкування нового року.

«Купа риторичних запитань. Відповіді мене обурюють. Бо у своїх інстаграмах ледь не кожен ікона стилю і супергерой, а на вулицях хтось невидимий і незнаний перетворюється на токсичну падлюку. Ось такі враження від 1 січня. Добро переможе?» – зазначив журналіст.

Грубич також опублікував фотографії.

Нагадаємо, головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

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