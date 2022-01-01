Біля головної ялинки у Києві новорічної ночі трапилася бійка (відео)

Група чоловіків штовхалися, махали кулаками та ногами

Біля головної ялинки України, що на Софіївській площі Києва, трапилася масова бійка. Відео оприлюднено у telegram-каналі «Київ оперативний».

На ньому видно, як група чоловіків штовхаються, махають кулаками та ногами. У коментарях користувачі припускають, що це чубляться між собою індуси. Відзначають також, що штовханина швидко закінчилася.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Вона перебуває у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.

Зазначимо, що відвідувачі та організатори масових заходів у період карантину мають дотримуватися низки правил.

Киян та гостей міста закликають під час святкувань не забувати про масковий режим, фізичну дистанцію, а також обробляти руки антисептиками.



